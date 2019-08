MT lidera produção de grãos no país com 67 milhões de toneladas, estima Conab

Por G1 MT/11/08/2019 14h45 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com produção de 37 milhões de toneladas, o estado do Paraná aparece em segundo lugar na estimativa.

Mato Grosso lidera a produção de grãos no país com 67,392 milhões de toneladas, segundo estimativa do Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta semana.

