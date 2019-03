MT tem o 2º maior índice de desmatamento da Amazônia Legal em janeiro de 2019

No período analisado, 32% do desmatamento da área da Amazônia Legal foi feito em território mato-grossense. Dados constam em levantamento divulgado pelo Imazon.

32% do desmatamento da área da Amazônia Legal foi feito em território mato-grossense, diz Amazon — Foto: Daniel Beltrá/ Greenpeace

Mato Grosso teve o segundo maior índice de desmatamento da Amazônia Legal em janeiro de 2019, segundo dados do Boletim do Desmatamento (SAD) do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

No período analisado, 32% do desmatamento da área da Amazônia Legal foi feito em território mato-grossense.

Em janeiro de 2019, segundo o Imazon, 108 km quadrados foram desmatados. Ao todo, o instituto registrou um aumento de 54% no desmatamento em relação ao mesmo período do ano passado.

Já as florestas degradadas na Amazônia Legal somaram 11 quilômetros quadrados em janeiro de 2019 e ocorreram no Mato Grosso (55%), Pará (27%), Amazonas (9%) e Rondônia (9%).

Quatro municípios de Mato Grosso, sendo eles: Nova Maringá, Marcelândia, União do Sul e Ribeirão Cascalheira, aparecem na lista dos municípios críticos com relação ao desmatamento.

Por G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...