Muaná é o último município paraense a iniciar o processo de recadastramento biométrico

Prazo para completar o cadastro biométrico em todo o estado é 22 de novembro (Foto: Oswaldo Forte / O Liberal)

TRE afirma que até o dia 22 de novembro todos os municípios do Pará estarão cobertos

Muaná, na ilha do Marajó, foi o último município paraense a iniciar o processo de recadastramento biométrico. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) começou a cadastrar a população da cidade nesta segunda-feira, 7. Quando encerrar o prazo estabelecido pela instituição para completar o cadastro em todo o estado, em 22 de novembro, o TRE do Pará será o primeiro tribunal regional eleitoral de médio porte a concluir a biometria no Brasil.A coordenadora da biometria em Muaná, Rute Helena Sardinha, informa que a meta a ser alcançada no município é de 25 mil eleitores cadastrado. Atualmente estão registrados 22 mil. Segundo a coordenadora, 23 técnicos trabalharão no cadastramento, sendo cinco técnicos do Tribunal e 18 servidores públicos cedidos pela Prefeitura de Muaná.

Para atender as localidades que fazem parte do município, a equipe fará atendimentos itinerantes durante 21 dias na zona rural. “Queremos dar o melhor atendimento ao povo. As pessoas estão ansiosas e, desde o início da manhã, já formavam uma grande fila. Fizemos divulgação com uma semana de antecedência nas rádios da cidade e também distribuição de material impresso. Estamos muito otimistas, com a certeza de que vamos encerrar o calendário de cadastramento no Pará com chave de ouro”, afirma.

