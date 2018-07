Mudanças Climáticas: Florestas podem perder a capacidade de proteger contra os extremos do clima

University of Montana*

As florestas, um dos ecossistemas mais dominados na Terra, abrigam uma biodiversidade significativa. Os cientistas estão cada vez mais interessados em como essa diversidade é reforçada pelos microclimas de proteção produzidos pelas árvores.

Um estudo recente da Universidade de Montana sugere que um clima mais quente no noroeste do Pacífico diminuiria a capacidade de muitos microclimas florestais para moderar os extremos climáticos no futuro.

O estudo foi publicado em Ecography: A Journal of Space and Time in Ecology

“As copas das florestas produzem microclimas que são menos variáveis e mais estáveis do que ambientes semelhantes sem cobertura florestal”, disse Kimberley Davis, pesquisador associado de pós-doutorado em UM e principal autor do estudo. “Nosso trabalho mostra que a capacidade das florestas de proteger os extremos climáticos depende da cobertura do dossel e da disponibilidade local de umidade – ambos devem mudar à medida que a Terra esquentar”.

Ela disse que muitas plantas e animais que vivem no sub-bosque das florestas dependem das condições climáticas estáveis ??encontradas lá. O estudo sugere que algumas florestas perderão sua capacidade de proteger os extremos climáticos, já que a água se torna limitada em muitos locais.

“Mudanças no balanço hídrico, combinadas com a aceleração das perdas do dossel florestal devido ao aumento na freqüência e severidade da perturbação, criarão muitas mudanças nas condições do microclima das florestas do oeste dos Estados Unidos”, disse Davis.

Referência: Davis, K. , Dobrowski, S. Z., Holden, Z. A., Higuera, P. E. and Abatzoglou, J. T. (2018), Microclimatic buffering in forests of the future: The role of local water balance. Ecography. Accepted Author Manuscript. . doi:10.1111/ecog.03836

https://doi.org/10.1111/ecog.03836

* Tradução e edição de Henrique Cortez, EcoDebate.

