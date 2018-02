Mudanças no comando da Segurança Pública do Pará

Sai Jeannot Jansen e entra Luiz Fernandes Rocha

(Foto Agência Pará) – O Pará tem um novo secretário de Segurança Pública: o delegado Luiz Fernandes Rocha, que assume a pasta no lugar do general Jeannot Jansen. A mudança será oficialmente anunciada nesta quarta-feira (21), durante coletiva à imprensa, no Palácio do Governo.

Luiz Fernandes trabalhava como secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que agora passa a ser comandada por Thales Bello, que atuava como secretário adjunto do órgão.

O novo secretário já comandou a Segup, entre 2011 e 2015, antes de chegar à Semas. Luiz Fernandes ingressou no Sistema de Segurança Pública do Pará como delegado de Polícia Civil, chegando a Delegado Geral em 2003.

Já o general Jeannot Jansen assumirá a Secretaria Extraordinária de Assuntos Institucionais, onde terá o papel de fazer maior articulação com o Governo Federal diante das discussões em Brasília sobre o enfrentamento da violência que vem se agravando em todo o país.

