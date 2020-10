Mulher agride namorado a socos e acaba presa em Marabá

A agressora acertou soco no olho do companheiro, que acionou as autoridades para contê-la – (Foto:| Reprodução)

Mais um caso de violência doméstica é registrado em Marabá, sudeste paraense. Dessa vez uma mulher identificada como Maraline Ferreira Brito foi conduzida para a 21ª Seccional de Polícia Civil do município na manhã deste domingo (25) depois de invadir a casa do namorado e agredi-lo com um soco. O crime aconteceu na Folha 12, Núcleo Nova Marabá.

De acordo com o registro de ocorrência, a suspeita invadiu a residência da vítima, quebrou diversos objetos e, não satisfeita, acertou um murro no olho direito dele.

Diante da violência da companheira, o homem não hesitou em acionar a Guarda Municipal, que imediatamente compareceu ao local. Na delegacia, ela confirmou ter quebrado os objetos, mas nada declarou sobre a violência física contra o rapaz. A acusada foi conduzidos para os procedimentos cabíveis ficará a disposição da justiça.

Com informações Portal de Carajás

