Mulher ataca com faca equipe de reportagem em Marabá

Carro da reportagem teve os pneus furados durante o ataque. — Foto: Arquivo Pessoal/Adriano Baracho

A equipe da TV Liberal cobria uma denúncia no município de Piçarra sobre saúde publica quando foram surpreendidos por uma mulher na saída do Hospital Municipal.

A equipe de reportagem da TV Liberal em Marabá, no sudeste do Pará, foi atacada por uma mulher com uma faca, durante a produção de uma reportagem no município de Piçarra na tarde de terça-feira (9). Eles cobriam uma denúncia sobre saúde publica quando foram surpreendidos por uma mulher na saída do Hospital Municipal. A mulher então sacou uma faca da bolsa e furou três pneus do veículo da empresa.

A Polícia Civil foi acionada para efetuar a prisão da mulher que passou mal no local. Segundo a equipe de reportagem, a mulher questionou por várias vezes o porquê da presença da reportagem no local e fez várias ameaças contra os profissionais.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do município.

