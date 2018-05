Mulher brutalmente assassinada em Castelo de Sonho

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme informação o esposa e irmãos da vitima conseguiram capturar o assassino próximo a serra do cachimbo , ele estava em fuga pra o estado do Mato Grosso.

Uma mulher de 32 anos de idade, foi brutalmente assassinada, neste final de semana em Castelo de Sonhos . O corpo tinha varias perfuração de faca, ela , foi encontrada pelo marido dela dentro de casa. Segundo a Policia Militar, a mulher foi morta com 30 facadas pelo corpo. O suspeito pelo crime é o vizinho do casal.

