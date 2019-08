Mulher chega do trabalho e descobre que ex-marido matou seu filho de 2 anos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações do jornal Meia Hora

Foi sepultado na quarta-feira (21), o corpo do bebê de 2 anos que foi morto pelo próprio pai em Patos de Minas na noite da última terça (20). Após cometer o crime, Evandro Araújo, 34, se matou. Ele não aceitava o fim do casamento. A mulher havia chegado do trabalho quando encontrou os dois corpos.

