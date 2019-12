Mulher com bebê no colo é flagrada com 10 Kg de maconha em ônibus

(Foto:Divulgação Polícia Civil) – Raimara Silva Gama, que segurava um bebê de 10 meses, foi flagrada nesta segunda-feira (16), com cerca de 10 quilos de maconha prensada, quando seguia viagem num ônibus de linha que vinha do Estado do Mato Grosso com destino a Redenção, no sudeste do Pará.

O flagrante do crime de tráfico de entorpecente foi de responsabilidade da equipe do delegado, Geordan Antônio Fontenele Rodrigues, que está à frente da operação denominada “Natal Limpo”, na região. A acusada foi detida para os procedimentos legais cabíveis e ficará à disposição da Justiça da região.

