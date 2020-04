Mulher com transtornos mentais desaparece e preocupa família em Mojuí dos Campos

Keite Marrone Andrade do Nascimento, 33 anos, saiu de casa em Mojuí dos Campos — Foto: Reprodução/Redes Sociais

A equipe da Polícia Civil está realizando buscas pela cidade. Keite Marrone saiu de casa na madrugada de segunda-feira (30).

Uma mulher com transtornos mentais está desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (30). A família registrou o boletim de ocorrência nesta terça-feira (31) na delegacia de Polícia Civil de Mojuí dos Campos, no oeste do Pará.

De acordo com informações da polícia, a mulher identificada por Keite Marrone Andrade do Nascimento, 33 anos, saiu de casa sem levar nenhum pertence e ela deve tomar medicação controlada, o que preocupa ainda mais a família. A mãe de Keite informou à polícia que a filha não tem amigos na cidade e que chegou de Manaus no dia 20 de março.

A equipe da PC realizou várias buscas pela cidade, mas até a última atualização desta reportagem Kaite ainda não havia sido encontrada. Um oficio foi encaminhado à Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal para que possam ajudar nas buscas.

O delegado titular de Mojuí dos Campos, Gustavo Ceccagno, pediu que quem tiver informações sobre Keite entre em contato com a polícia através do 190 ou pelo telefone (93) 99196-2508.

Por Kamila Andrade, G1 Santarém — Pará

