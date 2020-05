Mulher comandou assalto a residência em Novo Progresso -Veja fotos e detalhes do assalto

(Foto:Reprodução) – O Jornal Folha do Progresso teve acesso com exclusividade das fotos que mostra ação dos bandidos que adentraram a residência e amarraram uma familia para assaltar em Novo Progresso.

As Câmeras de segurança do local flagrou ação dos dois assaltantes, entre eles uma mulher que aparenta ser a chefe do assalto.

Foi divulgado fotos dos dois integrantes que levam a suspeitar que fazem parte de uma quadrilha que assaltou a residência de um empresário depois de amarrarem o casal filhos e funcionários. Na ação os bandidos amarraram, o casal o filho uma filha e dois funcionários e levaram uma camionete e um cofre além de documentos e pertences pessoais das vitimas. O assalto correu por vota das 10horas na rua Novo Progresso ,Bairro Pires de Lima em Novo Progresso.

Detalhes sobre o crime, que ocorreu na manhã desta terça-feira(26), foi revelado pela familia. Os filhos,marido e funcionários foram surpreendidos e amarrados por uma mulher e um homem dentro da casa. A esposa chegou momentos após e foi surpreendida pelos dois assaltantes que a fizeram liberar entrada de aceso da garagem e posteriormente amarrada junto aos demais. Os bandidos ficaram mais de uma hora dentro da residência com as vitimas amarradas e se comunicando por um celular. A mulher que comandava o assalto, com uma pistola engatilhada em mãos, exigia que entregassem dinheiro ,ouro e armas. O valor de R$ 7 mil reais foi entregue , não tinha outro dinheiro na residência, a pessoa de fora mandava forçar para entregar, ai tem dinheiro… voz do celular.

Os dois bandidos usavam mascaras normal para Coronavirus, sempre calmos mantinham contato com outra pessoa pelo celular, carregaram os pertences da familia em uma camionete e atearam fuga, abandonaram o veiculo próximo a ponte do outro lado do rio jamanxim, sentido vicinal comajal.

Todas as vítimas foram amarradas. O empresário Marcos Gonçalves Queiroz (Polaquinho) foi agredido com coronhadas de revólver na cabeça e pressionado para abrir o cofre, ele não sabia a senha , fizeram carregar o cofre na camionete.

Logo que saíram, o proprietário da casa conseguiu desamarrar e soltar os demais, e rapidamente foi até policia que saiu em diligencia para prender os bandidos.

Uma imagem de câmera de segurança da redondeza monstra a foto de um dos suspeitos minutos antes de entra na residência e ação dentro. Até o fechamento desta matéria ninguém foi preso, a policia continua no encalsõ dos bandidos.

Assista aos Vídeos;

Neste Vídeo mostra eles chegando nas proximidades da Escola Ideal que fica próximo a residência assaltada.

Neste Vídeo carregam o cofre para o bandido -Assita;

Foto:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

