Mulher compra cachorro e descobre que é um urso

O sonho em ter um cachorro da raça mastim tibetano, aquele bem peludo que parece um urso, quase virou um pesadelo para uma moradora de Yunan, na China. O problema? O cachorro não parecia um urso… ele era um urso!

Su Yun não desconfiou quando um homem na beira da estrada lhe ofereceu um filhotinho do cachorro que ela tanto queria por um preço bem em conta. Sem pensar duas vezes, a chinesa comprou o animal e nem notou a diferença. Bem, até ele começar a comer muito, muito mais do que comeria um cão normal.

“Quanto mais ele crescia, mais parecido com um urso ele ficava”, disse Sun Yun ao China News. E não foi só parecido: a chinesa teve certeza que o animal não era um cão quando ele começou a andar pela casa ereto, com as patas de trás.

Sun, porém, decidiu continuar com o animal, já que havia se apegado. Em dado momento, o urso chegava a consumir uma grande caixa de frutas e dois baldes de macarrão por dia. Mas, apesar do carinho pelo animal, a chinesa precisou deixa-lo ir embora quando descobriu que manter um animal selvagem como bicho de estimação era ilegal.

O urso foi sedado e levado a um centro de resgate e recuperação de animais selvagens pela guarda florestal. Os veterinários responsáveis não encontraram nenhum sinal de maus tratos e ainda disseram que o urso estava muito saudável.

Por: MASSANEWS/Informações Surrealista

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...