Mulher dá à luz dentro de voadeira no meio do rio Tapajós, em Itaituba

Logo que a embarcação chegou às margens do rio, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), já estava esperando a mãe e a criança para receberem os atendimentos necessários.

Na embarcação estavam Raicilene, seu marido e uma técnica de enfermagem, os quais ajudaram no parto. A criança é do sexo masculino e ainda não tem nome.

(Foto: Junior Ribeiro/reprodução) – Uma jovem identificada como Raicilene Carvalho Salvador, de 21 anos, deu à luz a um bebê na manhã desta segunda feira (14), dentro de uma voadeira no meio do Rio Tapajós.

