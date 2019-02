Mulher de 53 anos faz tatuagem de pênis no braço: ‘O corpo é meu’

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Rosineia, que já trabalhou como babá, conversou com o UOL e explicou a motivação de tatuar o desenho de um órgão sexual masculino no braço:

You May Also Like