Mulher de 59 anos morre afogada ao apanhar água em poço em Ipixuna do Pará

Acidente doméstico foi registrado na zona rural do município do nordeste paraense – (Foto:Reprodução)

Um trágico acidente doméstico tirou a vida de uma mulher de 59 anos na tarde desta terça-feira (09) em Ipixuna do Pará, nordeste paraense. Maria do Socorro Soares morreu afogada ao apanhar água em uma cacimba, um tipo de poço estreito construído para abastecer a família dela, que mora na zona rural do município.

Segundo a Delegacia de Polícia Civil do município, o caso foi pouco antes do meio-dia, na comunidade de Vila Bola Preta. Maria do Socorro saiu de casa para apanhar a água e dar continuidade às tarefas domésticas, indo até a cacimba que fica no terreno da família, a cerca de quarenta metros da residência. Como a mulher demorou muito mais do que o comum para voltar de um poço tão perto da casa, os familiares se preocuparam e e uma filha foi ver o que tinha acontecido, se deparando com a mãe de cabeça para baixo no poço, com as pernas para cima.

A abertura é muito estreita, com cerca de 70 centímetros, e mesmo sendo rasa, ainda apresentava um sério perigo. A mulher colocou seu corpo lá dentro, como costumava fazer diariamente para pegar água, e a Polícia acredita que ela não conseguiu se mexer para voltar e acabou se afogando. A filha, um filho e o marido de Maria a puxaram de dentro do poço, mas já era tarde demais para salvá-la.

O caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Ipixuna do Pará, e o Núcleo Avançado de Paragominas do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado para remover o corpo de Maria do Socorro e realizar os exames que determinarão a causa exata da morte.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...