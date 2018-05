Mulher de empresário morto a tiros é presa suspeita de ser a mandante

Homicídio ocorreu em dezembro de 2017 em Comandatuba.

O dono de uma pousada em Comandatuba, no sul da Bahia, foi assassinado a tiros em dezembro do ano passado. Nesta quinta-feira (24), sua mulher, Lícia Ferreira Brasil, foi detida pela polícia por suspeita de ter sido a mandante do crime.

Ela estava com o marido no momento em que ele foi baleado. Ela afirmou à polícia, na época, que tinha conseguido fugir do ataque noticia o G1. O motivo do homicídio ainda não foi informado pela polícia.

Funcionário da pousada, o executador foi preso uma semana depois do assassinato, ao se apresentar à polícia e confessar o crime.

Lícia teria dito aos funcionários do estabelecimento, assim que lá chegou depois do crime, que estava chegando de carro na pousada com o empresário e os dois foram parados em uma cancela que dá acesso ao imóvel por um homem, que atirou em Crispim.

Depois de atirar no marido, o suspeito teria entrado no carro e fugido levando a mulher da vítima, que foi liberada mais tarde, em uma estrada.

