Mulher de Tiririca faz sucesso de biquíni na web

Casada há 20 anos com o deputado federal Tiririca, Nana Magalhães fez um baita sucesso ao aparecer com o marido num badalado camarote da Sapucaí no fim de semana. A morena de 38 anos atraiu olhares pela beleza. Ela, que é mãe da filha caçula de 7 anos do humorista, também “bomba” nas redes sociais com fotos de biquíni e vídeos de humor com o marido.

Ao EXTRA, Tiririca contou que não sente ciúmes da esposa e que as pessoas acham que ela é filha dele. “As pessoas pensam que ela é minha filha”, diz o humorista, de 51 anos.

Veja mais imagens dela:

