Mulher denuncia divulgação de fotos íntimas em rede social

Uma profissional liberal procurou a delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso e pediu providencias sobre suposta divulgação de fotos intimas dela e esposo nas redes sócias (Facebbok, Mensenger, WhatsApp). (Foto Ilustrativa divulgação Internet)

Ela citou nome do possível suspeito de divulgar suas fotos, conforme relatou no BO (Boletim de Ocorrência) as fotos foram tiradas do celular da vitima.

Segundo a vítima, já havia sido ameaçada, anteriormente ao boletim que o suspeito iria divulgar as fotografias.

A mulher relatou ainda aos policiais que um conhecido lhe avisou que as fotos estavam postadas e, quando ela foi conferir, confirmou que realmente são dela.

Ela ainda disse que a única pessoa que tinha as fotos era ela no celular pessoal que a pessoa teve acesso.

A ocorrência foi registra no final do mês de fevereiro, os nomes dos envolvidos segue sob sigilo da investigação.

Por Jornal Folha do Progresso

