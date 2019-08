Mulher desaparece ao fazer viagem de barco de Belém para Manaus

Foto: Divulgação -Sara Pereira de Queiroz, 40 anos, continua desaparecida. A mulher saiu de Belém em uma embarcação a caminho de Manaus, como relatou a mãe da desaparecida, Mirian da Cunha. Ainda segundo ela, a filha embarcou no último dia 23 de julho em um porto da capital paraense às 19h. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ela.

“Sabemos que ela comprou a passagem e embarcou, era para ter chegado em Manaus no domingo (4). Para piorar ela não tem celular. Não sabemos se ela conheceu alguém e desceu da embarcação acompanhada, também, não sabemos se ela conhecia pessoas aqui. Enfim, ela sumiu”, contou Mirian Pereira Gonçalves, de 22 anos, filha de Sara.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops). A família, pede que quem puder colaborar com informações sobre o desaparecimento, pode entrar em contato com por meio dos números: (92) 98446-9013, 99421-2639, 99159-9322 ou 99110-0064

Por:DOL/segunda-feira, 05/08/2019, 21:55 – Atualizado em 05/08/2019, 21:55 – Autor: Com informações do Em Tempo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...