Mulher descobre traição do marido durante live

Homem participava de live no Youtube quando uma mulher seminua apareceu nas imagens (Foto:Reprodução)

Uma ex-concorrente do Big Brother espanhol, Marta López, descobriu a traição de seu marido através de uma live.

Javier Negre é jornalista e foi convidado a compartilhar a sua experiência sobre o isolamento social e opinar sobre a forma como o governo espanhol estaria gerindo a crise sanitária.

A participação do profissional foi através de uma video-chamada. E foi neste momento que muitos ficaram de ?queixo caído’, no fundo da sua participação apareceu uma mulher seminua.

A situação causou polêmica porque Javier é casado com Marta López, mas ambos estão cumprindo a quarentena em casas separadas.

Marta já foi assediada pelos meios de comunicação para falar sobre o episódio, mas não deu grandes detalhes, disse apenas ser “muito desagradável”. E admitiu que se trata realmente de uma traição já que seu companheiro não tem nenhuma filha.

Segundo a ABC.es, Marta disse que já sabe quem é a mulher que surge no vídeo.

Por:Notícias ao Minuto Brasil

24/04/20 07:17

