Mulher descobre traição do marido e amante morre a facadas

Vanessa Sousa Silva, de 30 anos, foi presa acusada de matar a facadas a amante do próprio marido, na região Metropolitana de Goiânia. O crime aconteceu na última segunda-feira (2) após Vanessa suspeitar que a vítima mantinha um caso com o marido dela.

As duas se conheciam e estavam em um bar momentos antes do crime. A polícia afirma que Vanessa aproveitou que a vítima estava bêbada para matá-la. Ela foi atingida com dois golpes no peito e no abdômen; não resistiu aos ferimentos e morreu.

Vanessa se escondeu em uma área de mata, mas foi encontrada pela polícia e encaminhada à delegacia, onde confessou o crime e disse que foi motivada por conta do triângulo amoroso, mas reforçou que queria apenas “dar um susto”.

Ela foi autuada em flagrante por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e por impossibilitar a defesa da vítima.

(Com informações do Portal do Holanda)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...