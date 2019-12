Mulher destrói para-brisa do carro do marido em frente à delegacia. Veja!

Mulher revoltada destrói para brisa do carro do marido. | (Foto:Reprodução)

VIRALIZOU

Um vídeo viralizou nos grupos de WhatsApp nesta quarta-feira (18) e mostra uma mulher totalmente descontrolada quebrando o vidro de um carro modelo Corsa Sedan Premium, em frente ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Tancredo Neves, em Manaus (AM).

Enquanto o motorista dirigia o carro lentamente, ela ia em cima do veículo com um pedaço de pedra e desferindo vários golpes contra o para-brisa.

Informações preliminares dão conta de que a jovem flagrou o marido com a amante e decidiu descontar a fúria no automóvel dele.

Confira o vídeo:

Autor: (Com informações de No Amazona é Assim)

quarta-feira, 18/12/2019, 21:45 –

