Mulher detida ao tentar repassar pão recheado com droga e pedaços de serra para esposo preso em Novo Progresso

(Pão com Droga- Imagem Ilustrativa internet)- O fato foi registrado por Agente da SUSIPE , pouco depois das 11h00mn deste sábado 21. Segundo o agente contou para imprensa que durante a revista realizada nos alimentos que adentram ao presídio foram encontradas dentro de pães levados por uma mulher, uma porção de aproximadamente 3.7 gramas de Crack. A segurança da cadeia ficou em alerta.

A mulher retornou a tarde com mais unidades de pão, e foi pega em flagrante com os Paes recheados com serra – foram quadro pedaços de aproximadamente 12 centímetros cada- .

Ela contou que a droga era para seu marido (André) que está preso no local. A mulher que tentou repassar a droga e as serras para o esposo foi levada para delegacia, junto com os pães recheados com a droga.

O Delegado Daniel Mattos de Novo Progresso, esta investigando o caso.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

