Mulher é achada degolada com sinais de estupro dentro de casa no Bairro Nego do Bento em Novo Progresso

(Foto: Reprodução Jornal Folha do Progresso)- Uma mulher de 54 anos foi encontrada morta, com pescoço degolado, com sinais de estupro, dentro da casa onde morava, nas proximidades do Bairro Nego do Bento e Juscelândia em Novo Progresso.

De acordo com a informação, o crime aconteceu na manhã desta sexta-feira(29) , ninguém foi preso. A senhora trabalhava na limpeza da escola municipal do bairro, cultivava hortaliças, tirava leite e comercializava na redondeza.

Conforme vídeo enviado ao Jornal Folha do Progresso, a vitima foi encontrada por amigos despida com pescoço degolado e tinha sinais de estupro.

A mulher foi identificada por Ivani Terezinha Tonidandel conhecida no bairro por Senhorazinha, morava sozinha.

A Policia Investiga o caso.

Aguardem mais informações.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...