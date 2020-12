Mulher é acusada de matar 10 pessoas por vingança após separação

Após briga, ela e o ex-companheiro teriam se ligado a facções criminosas rivais (Foto:Reprodução)

Uma mulher de 22 anos foi presa, suspeita de participar de pelo menos 10 homicídios. Segundo a polícia, os crimes foram motivados por uma desavença entre ela e o ex-companheiro. Após a separação, os dois ficaram em facções criminosas rivais.

Os crimes ocorreram em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. Presa na noite da última sexta-feira (18), Valesca Teixeira foi levada ao Ceará.

O ex-companheiro, José Flávio de Souza, 44 anos, é apontado como chefe de um bando atuante em Itaitinga, e já responde por 10 procedimentos, como homicídio, tráfico de drogas, crimes contra a administração pública, porte ilegal de arma de fogo, e outros.

As investigações mostram que, após o fim do casamento, a jovem passou a se relacionar com um suspeito de integrar a facção criminosa rival do ex-companheiro dela. Em seguida, o grupo liderado por José Flávio passou a matar pessoas ligadas a ela.

A jovem então começou a repassar informações privilegiadas para a facção criminosa rival referente à localização dos comparsas do ex. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, passou a existir uma disputa intensa entre os criminosos pelo território de Itaitinga.

Os crimes

Em julho, as investigações começaram após três homens serem assassinados dentro de um bar. Na ocasião, foram mortos Ericlis Assunção da Silva, 24; Juliésio Alves da Costa, 28; e um jovem de 16. Em represália, o bando revidou e matou Eduardo do Carmo Gomes, 22, cunhado de Valesca Teixeira.

A Polícia Civil chegou a informação de que o homem teria apontado a localização das três vítimas do Bar do Lázaro aos executores, sob ordem da irmã. O irmão de Eduardo, Lucas do Carmo Gomes, 20, passou a cometer homicídios na mesma cidade, como uma forma de se vingar pela morte do parente.

