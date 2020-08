Mulher é agredida a socos pelo ex-marido em Altamira e fica com rosto deformado

(Foto:Reprodução)- Uma jovem de 21 anos ficou com o rosto deformado após ter sido agredida a socos pelo ex-marido na madrugada de ontem, em Altamira (PA), a 817 quilômetros de Belém. O suspeito é cinegrafista da Record Altamira, afiliada Record TV, e foi identificado em nota pela emissora como Arlito Ramos, de 35 anos. A empresa também comunicou o afastamento do funcionário.

A empresa também comunicou o afastamento do funcionário. Segundo a vítima, Janayna Vitória de Oliveira, o casal ficou junto por dois anos e estava separado há dois meses. Eles permaneceram amigos e tentaram reatar o relacionamento na noite de anteontem, marcando um encontro para assistir uma live. Janayna afirmou que dormiu no sofá de casa e que foi acordada pelo ex.

Vítima diz que ex não era agressivo De acordo com Janayna, durante o tempo que ficaram juntos, Arlito nunca foi uma pessoa agressiva, o que a deixou surpresa com o que ocorreu ontem. “Fomos casados há dois anos, mas nos conhecemos há oito anos. Nunca vi nada parecido. Foi a primeira vez que aconteceu e nem abusivo era o nosso relacionamento. Não estou conseguindo levar a minha vida. No meu pensamento só vem aquela cena, não consigo me alimentar, dormir ou me levantar para fazer algo. Estou em choque porque nunca o vi daquela forma. Parecia não ser a mesma pessoa”, disse. A vítima afirmou que o episódio serve de alerta para outras mulheres ficarem atentas sobre as pessoas com quem convive.

Emissora afasta cinegrafista Em nota, o Grupo Mirante de Comunicação, que tem os direitos da Record TV em Altamira, informou que “todas as medidas estão sendo tomadas, e dado o comportamento do funcionário, decidiu que Arlito Ramos está suspenso das atividades da Record TV Altamira

Segundo a emissora, o afastamento é “por tempo indeterminado, a fim de colaborar com as investigações da polícia e com o trabalho da Justiça para esse tipo de caso, dando total isenção ao processo”. O Grupo Mirante ainda informou que Arlito presta serviços à emissora há oito anos e sempre “foi um funcionário de postura ética e profissional, não apresentando nada que pudesse desabonar a sua imagem, o que não justifica tal atitude”.

Por:UOL

