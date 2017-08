Mulher é agredida com panela de pressão pelo marido e vai parar no Pronto Socorro

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi agredida no rosto com uma panela de pressão pelo próprio marido e ficou desacordada. Ainda segundo a corporação, a mulher relatou que o marido havia chegado embriagado em casa e a agrediu com uma panela de pressão. Conforme a PM, a vítima chegou a desmaiar e ao retomar a consciência vomitou sangue. O rosto dela ficou inchado.

