Mulher é agredida e tem rosto ‘cortado’ por canivete em Novo Progresso

A agressão é grave – a vítima é Patrícia Fernandes Guedes que foi hospitalizada no Hospital Municipal de Novo Progresso. Segundo o médico que atendeu o caso, a paciente deve ficar pelo menos 30 dias incapacitada. Fonte:FM CULTURA Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O delegado, titular do município, informou que o agressor Abinil Ribeiro(André) vai responder pelo crime com base na Lei Maria da Penha, e devido a gravidade dos ferimentos e a violência provavelmente não terá direito a fiança.

