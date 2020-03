Mulher é amarrada por populares após matar marido a golpes de facão no Pará

Mulher deixa a cabeça do marido, em pedaços, a golpes de facão, no sudeste do Pará

Uma mulher, conhecida apenas como “Neguinha”, foi capturada, no loteamento Portal do Araguaia, na tarde de ontem(27), por volta de 15 horas, na cidade de São Geraldo do Araguaia, sudeste do Pará, após deixar, em pedaços, a cabeça do companheiro dela, conhecido como “Cafuringa”. A massa encefálica da vítima ficou espalhada no piso da área da residência do casal.

A suspeita ‘titicou’ a cabeça da vítima com golpes de facão. Ela ainda utilizou pedras para esmagar a cabeça do marido. De acordo com testemunhas, “Neguinha” possui problemas mentais. Em um vídeo, um homem que ajudou a amarrar a suspeita, narra que ela vinha andando pela rua com um facão e um pedaço de pau nas mãos, ao ser detida.

A Agressora relata que o marido armou uma ‘casinha’ e por esse motivo foi morto a golpes de terçado e pedradas. A cena é horripilante. “Cafuringa” teve a cabeça e os braços deixados em pedaços pelos golpes sofridos. Populares amarraram “Neguinha” em uma estaca de cerca de arame até a chegada da Polícia Militar.

A suspeita foi questionada se estava arrependida depois de matar o companheiro. Ela respondeu que não. No entanto, percebe-se pelo vídeo que as palavras pronunciadas por ela não apresentavam nexos. Sintoma típico de quem está sob efeito de drogas, bebida alcoólica ou possui problemas mentais.

