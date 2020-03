Mulher é amarrada por populares após ser flagrada matando homem em Castelo de Sonhos

Suspeita foi levada para a Delegacia de Policia Civil em Castelo de Sonhos. (Foto:Reprodução)

Uma mulher [identidade não revelada] , foi detida e amarrada com cordas por populares suspeita de ter cortado a cabeça de um homem no distrito de Castelo de Sonhos municipio de Altamira.

O caso ocorreu nas proximidades do distrito na manhã deste sábado (28).

Um vídeo foi feito por populares e divulgado nas redes sociais, e mostra o momento que a policia chega , a mulher confessa o crime e disse que ele queria usa-la.A mulher foi detida e amarrada com cordas por pessoas que estavam no local, que logo em seguida entraram em contato com a polícia.

A equipe da Policia Militar conduziu a suspeita, a vítima e testemunhas para a Delegacia de Plantão para serem tomadas as medidas cabíveis pela Polícia Civil.

Assista ao Vídeo;

