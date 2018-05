Mulher é assaltada estuprada em Novo Progresso

Bandidos fazem assaltos em Novo Progresso, mulheres são as principais vítimas.

Há vários dias os bandidos realizam assaltos em diferentes bairros de Novo Progresso.

Populares chegaram a acionar a polícia, mas os criminosos não foram encontrados.

Nesta semana um fato chamou atenção da Policia , os marginais que por sua vez procuram fazer das mulheres as vitimas , além de assaltar eles estupram a vitima.

O Delegado de Policia Daniel Mattos, divulgou para imprensa que a principal presa destes delinquentes são as mulheres, que andam sozinhas no horário entre 20horas em diante pela região central da cidade. Ele alertou para terem mais cuidado e não andarem sozinhas.

Em Janeiro deste ano o Jornal Folha do Progresso recebeu denuncia que esta modalidade já acontecia, a vitima procurou a redação para denunciar o assalto.

O Registro feito nesta semana a vitima foi assaltada estuprada por dois delinquentes que fogem em uma motocicleta.

Outro caso foi por volta das 10h30, dois bandidos, um deles com uma arma, roubaram a bolsa de uma mulher nas imediações do colégio João Carlos Batista.

A Policia esta investigando o caso.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

