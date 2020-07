Mulher é assassinada a facadas enquanto dormia em Paragominas; companheiro é suspeito

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Daiara Barbosa da Cruz foi assassinada a golpes de faca em uma casa no bairro Jaderlândia. Ela estava com o homem com quem mantinha um relacionamento há quase 5 anos.

Uma mulher de 22 anos foi assassinada na madrugada de domingo (5) enquanto dormia, em Paragominas, no sudeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, ela foi vítima de feminicídio, horas depois de comemorar o aniversário de 2 anos da filha. O principal suspeito é o companheiro dela, que está foragido.

