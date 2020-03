Mulher é assassinada a tiros em Marabá

(Foto:Reprodução)– Uma mulher de 20 anos foi assassinada a tiros em Marabá, sudeste paraense, por volta de 20h35 da última terça-feira (17). O corpo dela foi encontrado no quintal de uma casa abandonada, no Residencial Tiradentes, do Programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Morada Nova.

Ana Victória Guimarães Rocha já havia sofrido dois atentados. O primeiro, também a tiros, em 2019, na Orla da cidade. Em fevereiro deste ano, o segundo atentado foi a golpes de faca, no mesmo bairro onde morava e foi morta no dia 17.

“Essa vítima foi orientada de forma veemente por agentes de segurança pública a se retirar daquela localidade, porque ela já havia sofrido outros dois atentados. No entanto, infelizmente ela sofreu uma nova emboscada e veio a óbito”, informou o delegado Vinícius Cardoso das Neves.

A Polícia Civil informou que as investigações em relação às duas tentativas anteriores, estão bem avançadas. Diligências estão sendo realizadas pela Divisão de Homicídios, que não descarta o envolvimento dos mesmos suspeitos que participaram dos atentados na morte da mulher. “Essa é uma linha de investigação bastante robusta. A Polícia Civil tem um prazo de 30 dias para apresentar os resultados dessa investigação”, explicou o delegado.

Fotos compartilhadas nas redes sociais mostram Ana Victória empunhando armas de fogo. Familiares dela informaram à polícia que a jovem seria envolvida com o mundo da criminalidade. O caso segue sendo investigado.

Autor: Alessandra Gonçalves/Diário do Pará em Marabá/8/03/2020, 23:24

