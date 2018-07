Mulher é assassinada a tiros na frente da filha de 4 anos

(FOTO: DIVULGAÇÃO) -Um mulher identificada como Marcela da Silva Leite, 33 anos, foi assassinada com quatro tiros na frente da filha de apenas 4 anos. O crime aconteceu na noite do último sábado (28), em um quitinete localizado na rua João Pessoa, no bairro Liberdade I, em Parauapebas, no sudeste paraense.

Duas pessoas chegaram em uma motocicleta e pularam o portão da vila de quitinetes, onde a vítima dormia com a filha. Ele arrebentaram a porta do quarto e efetuaram os disparos. Espantada, a criança saiu para rua gritando. A dupla fugiu logo após o crime.

Marcela Leite tinha passagem pela polícia por furto em residências. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.

