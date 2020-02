Mulher é assassinada a tiros no PA; ex-marido é o principal suspeito

Por G1 PA — Belém 25/02/2020 17h20 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo informações ouvidas de testemunhas pela PM, o homem teria tentado atacar os quatro filhos de Maria Rosa, que fugiram. Em seguida, o suspeito passou a perseguir a mulher e passou a agredí-la com um capacete. A vítima caiu no chão e foi baleada.

Uma mulher foi assassinada na noite de segunda-feira (24) na própria casa, no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, sudeste do estado. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o principal suspeito é o ex-marido da vítima, que teria fugido após o crime, levando um dos filhos do casal.

You May Also Like