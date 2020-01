Mulher é assassinada pelo vizinho em Tailândia, no Pará

(Foto:Divulgação) – Principal suspeito está foragido

Uma mulher identificada como Raimunda Moraes dos Santos, de 52 anos, foi assassinada com um tiro de espingarda na tarde desta terça-feira (7), dentro do sítio onde morava em Tailândia, município do nordeste do Pará, perto de uma comunidade conhecida como Vila Macarrão. O vizinho dela, conhecido apenas como Francisco, é o principal suspeito do crime.

De acordo com o relato do esposo de Raimunda, o vizinho havia feito ameaças de morte ao casal horas antes do crime. Para fugir do suspeito, que estava armado com uma espingarda, os dois teriam se escondido dentro de casa. Raimunda, entretanto, decidiu procurar uma delegacia para denunciar as ameaças sofridas. Mas, quando se preparava para sair de sua residência, foi surpreendida com um tiro e morreu ali mesmo, ao lado do portão da casa. O acusado fugiu em seguida.

Ainda não se sabe qual foi a motivação para o crime. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí, também no sudeste do Estado, para ser periciado. A esposa de Francisco foi levada à delegacia da localidade para prestar depoimento ainda na terça-feira. O caso foi registrado pela Polícia Civil de Tailândia e está sob investigação.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...