Mulher é atingida com vários tiros após perseguição de motociclistas em Belém

(Foto:Reprodução) – Três pessoas sofrem tentativa de homicídio no bairro do Benguí, em Belém

Ela teve o carro perseguido por dois homens em uma moto que começaram os disparos no bairro do Benguí. A vítima foi atingida no rosto e na cabeça.

Um carro crivado de balas estacionado em frente a um hospital particular no centro de Belém, chamou atenção de quem passava pelo local na manhã desta segunda-feira (18). Segundo informações da Polícia Civil, uma mulher deu entrada no hospital após ter sido atingida por tiros enquanto dirigia o veículo. Ela teve o carro perseguido por dois homens em uma moto que começaram os disparos no bairro do Benguí. A vítima foi atingida no rosto e na cabeça.

Ainda de acordo com a Polícia, no carro atingido estavam três pessoas. A motorista, o marido da motorista e mais uma mulher que estava no banco traseiro. Segundo familiares da vítima, eles saiam de um aniversário, quando por volta das 4h da manhã, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do veículo e começaram a efetuar os disparos.



O carro estava estacionado em frente de um hospital particular de Belém — Foto: Reprodição/TV Liberal

A motorista ainda conseguiu dirigir por 100 metros quando perdeu o controle e se chocou em uma estrutura de concreto em frente de uma residência. O esposo da vítima seguiu para um hospital particular em Belém, onde ela recebeu atendimento.

Ele sofreu apenas ferimentos dos estilhaços dos tiros e a passageira que estava no banco de trás não teve nenhum ferimento. Eles ainda não sabem o que teria motivado o crime. O caso está sendo investigado pela Seccional de São Brás e o carro será periciado.

