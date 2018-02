Mulher é criticada por espalhar fotos com ofensas à amante do marido (Foto: Reprodução)

Para se vingar após descobrir traição do marido, uma mulher espalhou diversos cartazes em postes e paredes de Lisboa, em Portugal. O material tinha uma foto da amante junto a ofensas contra ela. A atitude movimentou as redes sociais do país, dividindo opiniões. Enquanto alguns acharam graça, muitos criticaram o ato de vingança, dizendo que a mulher traída jogou toda a culpa sobre a amante, poupando seu marido da responsabilidade pelo adultério.

“A puta do bairro”, diziam com letras grandes as dezenas de cartazes espalhadas nesta segunda-feira (26) em ruas. “Esta rapariga destruiu a minha vida. Teve um caso com o meu marido durante meses, sabendo que ele era casado, chegando até a engravidar. Mas Deus castigou-a e ela perdeu o bebê. Menina do papai que não passa de uma grande puta.”, xingava ela em um texto escrito no material.

Segundo a imprensa portuguesa, a mulher que colou as ofensas pode responder pelos crimes de difamação, divulgação de fato da vida privada e divulgação de imagem sem consentimento. Além disso, a atitude foi muito criticada nas redes sociais.

Para Marta Neves, influenciadora digital portuguesa , o sentimento de raiva da mulher traída foi direcionado à pessoa errada. A autorado blog “The Coolunista” afirmou que não é uma questão de defender a amante, mas, sim, perceber que a traição partiu do homem que lhe prometeu fidelidade.

“CHEGA! Chega de sermos sempre as mesmas a acusarmos as mesmas. Porque é que nós mulheres fazemos isto umas às outras? Por sinal era com esta mulher que este homem estava casado? NÃO! Por acaso era com esta mulher que ele tinha trocado juras de amor eterno e fidelidade? Não! Se a sua conduta é questionável? Talvez. Mas isso fica para a sua consciência. Não sinto que tenhamos moralidades para julgar. Mas o que aqui conta é o HOMEM! Vou repetir: O HOMEM!!!”, afirmou a blogueira.

A influenciadora criticou a difamação e frisou que esta atitude não é o “caminho para nos respeitarmos mais e para conquistarmos mais respeito”. “Não podemos salvar a nossa vida quando, para isso, necessitamos de destruir a vida dos outros”, registrou.

No Twitter, internautas também se mostraram contrários à exposição da mulher que teve um caso extraconjugal. Alguns consideraram o espalhamento de cartazes como algo cruel.

É mais fácil culpar a “puta do bairro” por ter desencaminhado e tentado a pessoa que amamos do que admitirmos que esta simplesmente deixou de gostar de nós. Daí a fazermos algo assim tão cruel pode ir um passo mais pequeno que o esperado…

