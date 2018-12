Mulher ateou fogo na imagem da padroeira do município — Foto: Divulgação – Mulher é detida por atear fogo em imagem de Nossa Senhora Aparecida em frente a igreja em MT

Uma mulher de 29 anos foi detida no município de Santa Carmem, a 493 km de Cuiabá, por atear fogo em uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em frente a uma igreja, na segunda-feira (18).

A medida a ser tomada pela igreja após o caso ainda deve ser estudada, de acordo com a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde a imagem fica.

Segundo a Polícia Militar, a mulher – que não teve a identidade divulgada – , tem problemas mentais e, após ser detida, alegou ter feito o ato em nome de Deus.

Nas redes sociais, o ato causou revolta nos moradores.

“Hoje amanheceu com uma notícia triste, na qual atearam fogo na imagem da praça paroquial… Anoiteceu com outra cena chocante, chuva e vendaval. Basta observar e interpretar os sinais”, diz uma publicação no Facebook.

À polícia, a mulher disse que fez o ato em nome de Deus

De acordo com a PM, ela foi encaminhado para uma unidade hospitalar onde foi medicada.

A mulher deve ser internada em uma clínica no município de Sinop, a 503 km de Cuiabá, e receber tratamento adequado.

Por G1 MT

