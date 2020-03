Mulher é encontrada morta dentro de carro em Belterra

Polícia suspeita que vítima tenha sido estuprada

O corpo de uma mulher identificada como Sara Celione da Silva Menezes foi encontrado por populares dentro de um carro abandonado na manhã desta segunda-feira, 23, no município de Belterra, no oeste do Pará. Era por volta de 9h quando a Polícia Civil foi acionada pelos moradores do entorno da estrada 4, que informaram que haviam visto um carro prata abandonado no meio de uma área de mata e que dentro do veículo havia uma mulher morta.

Os policiais encontraram a mulher despida e existe a suspeita de que ela também tenha sido vítima de estupro.

Conforme relatos de familiares de Sara, ela havia saído horas antes para ir ao trabalho, como fazia todos os dias, mas não chegou ao destino. Conforme a Delegacia de Polícia Civil de Belterra, onde o caso foi registrado, o suspeito do homicídio ainda não foi identificado, mas diligências para localizar o criminoso já foram iniciadas na região.

