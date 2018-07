Mulher é encontrada morta e com marcas de violência dentro de matagal, em Santarém

O corpo dela foi encontrado nesta segunda-feira (30) e removido ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC). Vítima foi identificados pela cunhada como Jucimara Santos, de 36 anos.

Equipe do CPC no local onde o corpo foi encontrado, em Santarém (Foto: Jéssica Luz/G1)

Uma mulher identificada como Jucimara Santos, de 36 anos, foi encontrada morta no fim da tarde desta segunda-feira (30), em um matagal no terreno onde fica o posto de abastecimento da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), na rua Antônio Bastos, bairro Caranazal, em Santarém, no oeste do Pará. Segundo a Polícia Militar (PM), o corpo dela tinha sinais de violência.

O corpo dela foi removido ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC). A vítima foi identificada por uma cunhada. Segundo familiares, Jucimara saiu de casa no sábado à noite com um motoqueiro, mas ninguém sabe quem era e nem para onde foram.

O corpo dela foi encontrado por um mototaxista, que acionou a polícia.

Por se tratar de uma área grande, a Cosanpa informou que o vigia estaria para o outro lado e não teria visto a movimentação. O local é escuro e oferece riscos.

Ainda segundo a cunhada, a vítima morava com o marido e quatro filhos. O marido está viajando a trabalho. Os pais moram em Macapá.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Por G1 Santarém

