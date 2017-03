Mulher é encontrada morta em rodovia na comunidade de Alvorada da Amazônia

A mulher é moradora da comunidade e seguia para sua residência, o corpo estava próxima a entrada que liga a Vicinal Paraná naquela comunidade.

Uma mulher foi encontrada morta na noite deste domingo (05), O crime teria acontecido a poucos minutos , corpo foi encontrado por populares na Rodovia BR-163, que corta o perímetro urbano da comunidade.A noticia veio no WhatsApp.

De acordo com informações a mulher tem sinais de atropelamento, a cabeça estava bastante machucada e perdeu muito sangue, populares chegaram e nada puderam fazer ela já estava morta, ramos foram jogados na pista para sinalizar o trafego que estava intenso por caminhões que retornavam do porto de Mitritituba.

A vítima, identificada com Greisse o esposo chegou ao local do acidente horas depois e reconheceu a vitima. A guarnição da PM retirou o corpo do local e o corpo esta sendo velado na comunidade, e será sepultado no final da tarde desta segunda-feira(06). A policia investiga o caso.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

