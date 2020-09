Mulher é esfaqueada no olho pelo marido em Parauapebas, no Pará

(Foto:Reprodução) – Vítima precisou ser internada para realizar cirurgia. Agressor está foragido.

Uma mulher foi esfaqueado no olho pelo marido em Parauapebas, sudeste do Pará. Vítima precisou ser internada para realização de cirurgia para a retirada do olho perfurado. Polícia emite sinal de busca do agressor que está foragido.

A vítima deu entrada na Delegacia Especializada ao Atendimento à Mulher e prestou depoimento. No relato, ela contou que que estava na cozinha fazendo o seu momento de oração e também o café da manhã quando o marido chegou bastante irritado e ficou questionando o porquê dela ficou realizando aquele tipo de oração.

Em seguida, a mulher disse ainda ao companheiro para que ele se acalmasse e se sentasse para tomar o café da manhã, foi o momento que ele pegou uma faca e começou a esfaqueá-la. Ela estava de costas. Quando ela virou ele a acerto no olho.

A Polícia Civil informou que quem tiver informações que levam ao agressor pode denunciar no número 181. A identidade é preservada

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...