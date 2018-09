Mulher é espancada e violentada pelo ex-marido na frente do filho de 3 anos no Pará

Mais uma mulher que foi espancada e violentada pelo ex-companheiro no Pará. (Foto: Reprodução)

Cristiane Pereira foi espancada e violentada pelo ex-marido na comunidade Cuieira, em Porto de Moz. O caso ocorreu na última segunda-feira (17), mas só veio à tona nesta sexta-feira (21).

Segundo informações, Cristiane estava indo visitar o filho de apenas três anos, que vive com o ex-marido, quando foi recebida com xingamentos. Ela pediu para ver a criança, mas foi ameaçada de morte.

Amedrontada, Cristiane correu para onde o filho estava e ficou mais aliviada ao ouvir o ex-marido dizendo que ia sair para beber. Ela ficou na companhia do menino, mas no final da tarde foi surpreendida por Marivaldo Moraes de Brito, que voltou para casa embriagado.

A vítima foi espancada e sofre uma tentativa de afogamento. Como a casa fica na beira do rio, o agressor agarrou Cristiane pelos cabelos e a empurrou em direção a água.

Cristiane lembra que ao gritar por socorro, ouviu um vizinho dizer: “mata ela, mata que a gente enterra”. A vítima teve a roupa rasgada e foi obrigada a deitar na cama. Ela conta que o ex-marido pegou um pincel marcador e começou a fazer riscos em seu corpo dizendo: “De hoje tu não escapa, mas antes disso eu vou fazer mais uma coisa”. Marivaldo abaixou as calças e obrigou a ex-mulher fazer sexo oral nele.

A vítima fugiu em seguida e pediu ajuda para uma embarcação que passava pelo local. Ela agora pede por Justiça, já que o agressor teria sumido com a criança.

(Com informações de Karina Pinto/Porto de Moz)

