Mulher é executada a tiros em Altamira

(Foto: ) – A Polícia Civil do município de Altamira, na região sudoeste do Pará investiga o assassinato de uma jovem mulher ocorrido no início da manhã de terça-feira (07). O crime aconteceu na rua João Pinheiro, no bairro da Brasília, periferia do município.

Quem atendeu primeiro a ocorrência foi uma guarnição da Polícia Militar que foi ao local e identificou a vítima como Isadora Silva da Costa, de 20 anos, que estava caída no quintal de uma residência.

Os policiais perceberam que a vítima poderia ainda estar com vida e logo acionaram uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros que chegaram para realizar os primeiros socorros, no entanto nada mais pôde ser feito.

TESTEMUNHAS

Testemunhas repassaram algumas informações aos policiais militares que atenderam a ocorrência. Eles disseram que Isadora Silva da Costa estava na garupa de um mototaxista indo em direção à rodoviária de Altamira, mas logo mudou de ideia e pediu para passar na casa de uma conhecida.

A ideia que a polícia faz é que a vítima poderia estar fugindo de alguém, tanto que no caminho teve a corrida interceptada por dois homens em uma motocicleta. Foi nesse momento que o desconhecido que estava na garupa desceu e efetuou o primeiro disparo, quando Isadora descia da moto.

Percebendo o perigo, ela, para tentar escapar, entrou no beco de uma residência e correu para o quintal sendo seguida pelo assassino. Ele deu mais dois tiros acertando a cabeça dela.

Policiais militares chegaram ao local e acionaram policiais civis e o caso foi repassado para a Delegacia de Homicídios de Altamira que vai aprofundar as investigações sobre o crime.

Uma equipe do Instituto de Criminalística de Altamira foi acionada e também esteve no local realizando a perícia criminal e em seguida a remoção do corpo da vítima.

