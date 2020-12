Mulher e filho morrem no capotamento de caminhonete em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um investigador da Polícia Civil confirmou, ao Só Notícias, que o esposo, que dirigia a caminhonete, teve escoriações e precisou ser levado ao hospital para receber atendimento médico. O jovem não teve ferimentos. “Preliminarmente constatamos que pode ter ocorrido um descolamento internado do pneu, que acabou estourando e provocando saída de pista. Com isso, o motorista perdeu o controle da direção e ocorreu o capotamento”.

Daiane Camilo, de 31 anos, e o filho dela, João Vitor, de 11 anos, morreram no capotamento de uma GM S10 preta, no trecho da MT-338, na região de Porto do Gaúchos (250 quilômetros de Sinop), neste final de semana. Na caminhonete, também estavam o marido dela, de 44 anos, e outro filho, de 20 anos.

You May Also Like