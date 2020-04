Mulher é golpeada e morta pelo marido na frente do filho em Ananindeua

(Foto:Cláudio Pinheiro / O Liberal) – A motivação do feminicídio ainda é desconhecida, mas amigas da vítima contaram que o relacionamento estava em crise.

Uma mulher identificada como Josiane da Rocha Silva, de 38 anos, foi assassinada a facadas pelo próprio companheiro no começo da tarde desta segunda-feira, 6, no bairro do Maguari, em Ananindeua, município da região metropolitana de Belém.

A vítima, que era supervisora de um loja de telefonia em um shopping center, foi morta dentro do banheiro de casa, situada em um conjunto residencial localizado na rua Itabira, a poucos metros da avenida Cláudio Sanders, conhecida como estrada do Maguari.

O acusado é o próprio marido identificado como Ocimar de Oliveira Gomes, de 50 anos. Ele foi preso em flagrante e levado para a Seccional Urbana de Ananindeua. No momento da prisão, dezenas de moradores do condomínio manifestaram repúdio ao crime e pediram justiça para o feminicida. “Monstro”, “assassino”, “covarde” foram algumas das mensagens direcionadas ao acusado durante a prisão.

A motivação do feminicídio ainda é desconhecida, mas amigas da vítima contaram que o relacionamento entre Josiane e Ocimar estava em crise e que a vítima possivelmente teria pedido a separação. Nenhum vizinho ouviu discussões vindas do apartamento de Josiane antes do crime.

Ela estaria tomado banho quando foi golpeada pelo marido,por volta de 12h40. O feminícidio teria ocorrido inclusive na frente do filho do casal, um menino de 4 anos. A criança, assustada, saiu correndo e gritando pelo condomínio pedindo ajuda dos vizinhos.

A criança foi amparada pelos moradores e o acusado foi preso ainda pelos próprios vizinhos que o impediram de escapar antes da chegada da polícia.

No residencial, o clima era de muita tristeza e revolta. Josiane já foi encontrada pelos vizinhos sem vida. Perto do corpo dela, também foi encontrada a faca utilizada no crime.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.

Por:Byanka Arruda

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...