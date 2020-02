Mulher é morta a facada em Novo Progresso

Suspeitos de ter cometido o crime, são três pessoas uma mulher esta presa.(Foto:Arquivo Pessoal)

Uma mulher foi morta a facadas na noite desta sexta-feira(21) em Novo Progresso.

Daiane é moradora das casas popular do Tom Alegria no Industrial, filha de pescador, foi assassinada a facada na rua do peixotinho no bairro Santa Luzia, uma mulher esta presa suspeita de ter participado do crime outras duas pessoas estão sendo procuradas.

Os suspeitos do crime — que não tiveram os nomes divulgado — uma está presa, outras sendo procuradas pela Policia do município.

A motivação do crime também não foi divulgado. Daiane era usuária de droga deixou um filho recém nascido.

O velório acontece na residência da família no endereço acima divulgado.

