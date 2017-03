Mulher é morta a tiro em Novo Progresso

Uma mulher foi morta a tiro, na noite desta quinta-feira (23) – ela vendia espetinho e residia no bairro Juscelandia em Novo Progresso.

A mulher é conhecida no bairro com “Justina do Espetinho”, de acordo com informações, um homem chegou de moto pediu um espetinho no momento que ela virou ele disparou tiro à queima roupa.

A policia investiga o caso. A principal linha de investigação seria execução, mas os policiais civis não descartam nenhuma hipótese sobre o que teria motivado o crime.

(Aguardem mais informações)



Da Redação Jornal Folha do Progresso



